Глава фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин анонсировал ослабление валюты стран развивающихся рынков с 15 марта.

«Очень вероятно, что ФРС США завтра повысит ставку. Это несколько ослабит валюты стран развивающихся рынков», — написал он в своем твиттере.

Во вторник курс рубля снизился к доллару на фоне падения цен на нефть. Об этом сообщал Интерфакс со ссылкой на экспертов.

В конце января экс-глава Минфина спрогнозировал снижение и дальнейшую стабилизацию курса рубля. Такой прогноз Кудрин сделал в связи с заявлением Минфина о том, что с февраля ведомство начнет покупать и продавать иностранную валюту на внутреннем рынке с привлечением Центробанка. По мнению Кудрина, это приведет сначала к ослаблению курса рубля, а затем к его стабилизации.

Юлия Репринцева