«Открытая Россия» подала в Верховный суд кассационную жалобу Данилы Безбородова, приговоренного к тюремному сроку за насилие над несовершеннолетними.

В жалобе адвокат Сергей Бадамшин указал, что сторона обвинения не исследовала данные о видеоролике, за распространение которого была осуждена, а потом оправдана Евгения Чудновец. По мнению защиты, сведения о названии записи помогли бы установить точное время преступления.

Кроме того, Безбородов утверждал, что не находился на месте происшествия. Его защита полагает, что записи с камер наблюдения могли бы подтвердить алиби Безбородова, но следствие не приобщило их к делу, как и данные биллингов мобильных телефонов.

Из-за того, что сторона обвинения не стала учитывать эти данные, защита обвинила следствие в предвзятости.

Катайский районный суд приговорил Безбородова к трем годам колонии общего режима. Как утверждает следствие, вожатый Данил Безбородов и воспитательница Татьяна Куршева издевались над ребенком в детском лагере «Красные орлы».

Гражданский муж Евгении Чудновец Андрей Мясников после отмены приговора жене заявлял, что намерен добиваться пересмотра приговора Безбородову и Куршевой.

«Я занимаюсь этим делом, изучил его от корки до корки. Убежден, что решение суда должно быть пересмотрено. К этому делу уже привлечены юристы, будем привлекать представителей власти и депутатов Госдумы», — заявил Мясников.

6 марта 2017 года Курганский областной суд отменил приговор и постановил отпустить Чудновец на свободу. В тот же день она вышла из колонии.

Мария Константиниди