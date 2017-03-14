Избирательная комиссия Петербурга не принял заявку на проведение референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщает ТАСС.

«В избирательную комиссию поступило ходатайство инициативной группы о проведении референдума. Представленное ходатайство не соответствует требованиям федерального закона», — сказала заместитель председателя комиссии Надежда Лебедева.

Ранее инициативная группа граждан подала заявку на проведение референдума, на который был бы вынесен вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: Собор Исаакия Далмацкого, Собор Воскресения Христова (Храм Спаса на Крови), Собор имени апостолов Петра и Павла должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».

Тогда ходатайство поддержали 22 человека, среди них шесть депутатов законодательного собрания от партии «Яблока», а также депутаты от «Справедливой России» и «Партии роста», представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и градозащитники.

Напомним, в январе губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ. При этом он сохранит функции музея. Позже на сайте Комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга появилось распоряжение от 30 декабря 2016 года, в котором говорилось, что собор передадут РПЦ на 49 лет.

Юлия Минеева