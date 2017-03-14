Избирком Петербурга отклонил заявку на проведение референдума по Исаакиевскому собору
Избирательная комиссия Петербурга не принял заявку на проведение референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщает ТАСС.
«В избирательную комиссию поступило ходатайство инициативной группы о проведении референдума. Представленное ходатайство не соответствует требованиям федерального закона», — сказала заместитель председателя комиссии Надежда Лебедева.
Ранее инициативная группа граждан подала заявку на проведение референдума, на который был бы вынесен вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: Собор Исаакия Далмацкого, Собор Воскресения Христова (Храм Спаса на Крови), Собор имени апостолов Петра и Павла должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».
Тогда ходатайство поддержали 22 человека, среди них шесть депутатов законодательного собрания от партии «Яблока», а также депутаты от «Справедливой России» и «Партии роста», представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и градозащитники.
Напомним, в январе губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ. При этом он сохранит функции музея. Позже на сайте Комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга появилось распоряжение от 30 декабря 2016 года, в котором говорилось, что собор передадут РПЦ на 49 лет.
Юлия Минеева