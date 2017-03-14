Кандидата в президента Франции Франсуа Фийона официально обвинили в присвоении государственных средств по делу о предполагаемом фиктивном тродоустройстве его жены и детей в парламенте.

«Обвинения были предъявлены на сутки раньше, чем планировалось для того, чтобы встреча с судебными следователями могла проходить в спокойных условиях», — цитирует AFP адвоката Антуана Леви.

Допрос, как и планировалось, состоится в Парижском дворце правосудия.

Прокуратура, на которую ссылается Le Monde, подтвердила, что обвинения предъявлены за «растрату бюджетных средств», «соучастие в присвоении и укрывательстве бюджетных средств», «соучастие в неправомерном использовании и укрывательстве общественного имущества», а также за «сокрытие информации о доходах».

Напомним, 1 марта сам Фийон вынужден был созвать экстренную пресс-конференцию и объявить о вызове на допрос для вероятного предъявления обвинений. Повестку прислали на 15 марта.

«Выбрав такую дату (для допроса — ред.), они убивают не только меня, они убивают президентские выборы», — сказал Фийон, напомнив, что 17 марта — последний день для заявки кандидатов.

Тем не менее Фийон подчеркнул, что не считает себя виновным и не даст (действующим властям — ред.) совершить «политическое убийство».

Напомним, Фийон потерял статус главного претендента на Елисейский дворец в конце января после публикации в респектабельной сатирической газете Canard enchaîné.

Газета выяснила, что Пенелопа Фийон, жена кандидата, получила в качестве его парламентской помощницы 500 тысяч евро из госбюджета. При этом каких-либо доказательств ее работы журналистам обнаружить не удалось (как впрочем, и следствию в дальнейшем). Еще 100 тысяч Пенелопа получила в качестве литературной советницы журнала Revue des deux Mondes. При этом редактор журнала никогда ее на работе не видел.

Спустя неделю газета Canard enchaîné дополнила информацию: заработок Пенелопы Фийон в парламенте составил не 500 тысяч, а 831 440 евро, а дети Фийона заработали у него в качестве ассистентов 84 тысячи.