Политик Алексей Навальный сообщил, что подал заявку на шествие и митинг на Манежной площади в Москве 26 марта. Он намерен потребовать расследовать коррупцию среди высших государственных чиновников.

«Они молчат и собираются молчать дальше. И, видимо, к моему очень большому сожалению, единственный способ добиться от них хоть какого-то ответа на обвинение в корруции в адрес премьер-министра [Дмитрия Медведева] страны, это спрашивать уже не только в интернете но и стоя на улице», — заявил он в опубликованном видеоролике.

Навальный также призвал подать заявки на аналогичные выступления в других российских городах.

«Но гораздо важнее ваша инициатива на местах. Давайте проведем такие митинги/пикеты вообще везде», — призвал политик.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального 2 марта опубликовал расследование о якобы «тайной империи» Дмитрия Медведева. У однокурсников Медведева нашли поместья и яхты, которыми, предположительно, пользуется премьер-министр страны.

По существу ни сам премьер, ни его представитель расследование не прокомментировали. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что расследование носит «ярко-выраженный предвыборный характер». 10 марта стало известно, что Медведев заблокировал для Навального доступ к своему Instagram.