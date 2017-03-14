Мосгорсуд признал законным включение автономной некоммерческой организации «Аналитический центр Юрия Левады» в реестр «иностранных агентов».

«Каждый такой процесс убеждает нас, что мы живем в неправовом обществе. Я убеждаюсь в порочности суд системы и в полной зависимости судов от исполнительной власти. Характер претензий доказывает предвзятость суда при отсутствии аргументов у Минюста. Очевидно, что решение принято заранее», — сказал директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Он отметил, что НКО будет обжаловать решение в Верховном суде.

Ранее 13 января «Левада-центр» обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с принудительным включением в реестр «иностранных агентов».

Напомним, 5 сентября «Левада-центр» был включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агентства. В министерстве пояснили, что центр занимался политической деятельностью и получал финансирование от зарубежных компаний, что является поводом для включения в реестр.

Согласно поправкам к закону об НКО, политической деятельностью, помимо прочего, считается «формирование общественно-политических взглядов путем соцопросов».

Позднее Тверской суд Москвы оштрафовал исследовательскую организацию «Аналитический Центр Юрия Левады» на 300 тысяч рублей за отказ регистрироваться в качестве «иностранного агента».

«Левада-центр» обжаловал присвоение статуса «агента» в Замоскорецком суде Москвы, но 18 ноября получил отказ. Руководители исследовательской организации в связи с этим пообещали обратиться в суд следующей инстанции.