Верховный суд России отказал в рассмотрении надзорной жалобы на приговор оппозиционеру Сергею Удальцову, осужденному за организацию массовых беспорядков на Болотной площади. Об этом сообщила его супруга на своей странице в твиттере.

«Верховный суд отказал нам в рассмотрении надзорной жалобы по делу Удальцова. Жалоба находилась в производстве ВС 2,5 месяца. Делаем выводы», — написала супруга оппозиционера.

Напомним, Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев признаны виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года во время «Марша миллионов». Дело возбудили после того, как на НТВ показали фильм «Анатомия протеста».

С февраля 2013 Удальцов находился под домашним арестом, а 24 июля 2014 года суд приговорил обоих к четырем с половиной годам лишения свободы.

Андрей Дубровский