Президент России Владимир Путин распорядился принять предложение правительства и подписать соглашение о порядке вхождения отдельных военных подразделений Южной Осетии в состав Вооруженных сил России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства поручил министерству обороны России провести переговоры с Южной Осетией и подписать это соглашение от российской стороны.

После этого военные Южной Осетии получат право служить по контракту на российских военных базах. Для этого военнослужащий должен предварительно уволиться со службы в Южной Осетии.

Ранее проект соглашения был одобрен правительством. Оно является дополнительным в рамках договора о союзничестве и интеграции двух стран.

Как отмечала газета «Ведомости», этот же договор предусматривает аналогичное соглашение о службе сотрудников КГБ Южной Осетии в ФСБ России. Источник издания, близкий к российским спецслужбам, сообщал, что проект этого соглашения также разработан.

Суверенитет Южной Осетии признают Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Тувалу.

Юлия Минеева