Маргарита Котова, оператор теплового пункта подмосковной компании ДМУП «ЭКПО», вступившая в конфликт с мэром Дзержинска из-за попытки сменить в собственном доме управляющую компанию, вынуждена была написать заявление по собственному желанию под давлением коллег.

«Всем операторам с нашего участка из-за меня устроили экзамен, раньше эти экзамены проводились по осени, раз в год, перед началом отопительного сезона, и только для галочки, а тут впервые аттестацию сделали весной, до конца отопительного сезона и по всем правилам. Насколько я знаю, внеплановая аттестация была придумана специально, чтобы от меня избавиться», — рассказала Котова.

Она добавила, что после 8 марта к ней подошел мастер, и напрямую попросил уйти, сказав: «Меня замучили, чтобы я вас уволил, начальник прав он или не прав, все равно своего добьется».« Я сдалась и с 12 мая написала заявление на очередной отпуск с последующим увольнением», — объяснила женщина.

Ранее Котовой уже грозили увольнением, в распоряжении редакции имеется запись, на которой мужской голос, предположительно принадлежащий председателю Дзержинского совета депутатов Сергею Дубину (он же является директором ДМУП «ЭКПО»), требует от сотрудницы «прекратить агитацию».

Сам Дубин на вопрос о судьбе активистки ответил, что пока «Котова работает» и об увольнении он ничего не знает. «Никакого незаконного давления со стороны администрации в адрес Котовой не было», — подчеркнул чиновник.

Ранее «Новая газета» рассказывала, как попытка городских активисток отказаться от услуг созданной мэром города управляющей компании обернулась скандалами, полицейским давлением и допросами конкурентов в местном ФСБ.