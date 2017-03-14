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В Ставрополе запретили гей-парад

Общество

Мэрия Ставрополя отказалась от согласовать ЛГБТ-акцию, назвав ее незаконным. Об этом сообщается в уведомлении администрации города

По мнению городской администрации, акция нарушает закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Гей-парады должны были пройти в целом ряде городов Юга России, в том числе Нальчике и Черкесске в рамках всероссийской ЛГБТ-акции. В Ставрополе шествие должно было пройти 22 марта. Организаторы рассчитывали,  что на акцию в каждом городе выйдет до 300 человек, однако ни один парад не был проведен.

Инициатором акции стал известный ЛГБТ-активист Владимир Климов. После отказа  один из организаторов акции Николай Алексеев на своей странице в фейсбуке написал, что заявители намерены оспорить решения администрации города в суде.

Елизавета Александрова

Теги:
ставрополье, лгбт

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