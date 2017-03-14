Студент Московского технологического университета рассказал «Новой газете» о призывах посетить митинг-концерт в честь присоединения Крыма.

В сообщении, которые получили старосты групп, сказано, что руководство университета планирует собрать от вуза 1500 человек. Отмечается, что «игнорирование мероприятия не поощряется».

«Также нужно собрать группу веселых ребят, которые будут участвовать в митинге с плакатами в поддержку Крыма и власти. Также нужны люди, которые будут выкрикивать кричалки, которые мы вышлем. Все это в добровольном порядке, но будут поощрения по учебе», — сказано в письме.

Накануне издание Tjournal обратило внимание на твит студента МТУ, который опубликовал скриншоты сообщений с призывами поучаствовать в митинге.

Напомним, в феврале стало известно, что в МГУ должен пройти фестиваль «Ласточкино гнездо», приуроченный к третьей годовщине присоединения Крыма к России. Официальный студсовет МГУ начал кампанию в поддержку фестиваля. Однако большинство студентов (более 2300 человек) выступили против мероприятия.

Александра Копачева