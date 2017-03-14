В качестве основного кандидата на пост российского постпреда при ООН рассматривается постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко, сообщает РИА Новости со ссылкой источник в Госдуме.

«Кандидатура Грушко рассматривается в числе основных на эту должность», — сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не определился с кандидатурой на пост представителя России при ООН.

Александр Грушко занимает должность постпреда России при НАТО с октября 2012 года, до этого он был заместителем главы МИД России.

Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин умер 20 февраля, на 65-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ. Исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН стал Петр Ильичев, первый заместитель Виталия Чуркина.

Александра Копачева