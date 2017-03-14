Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев заключил сделку со следствием, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Руслана Коблева.

«Мы подписали соглашение о сделке со следствием, уголовное дело в отношении Аникеева рассмотрят в особом порядке — без изучения доказательств и допроса свидетелей», — сказал он.

По словам Коблева, Аникееву вменяется только один эпизод незаконного доступа к компьютерной информации.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы. После заключения сделки со следствием суд не может назначить Аникееву наказание больше, чем две трети от предусмотренного законом.

Ранее источники Росбалта назвали имя единственного потерпевшего по делу «Шалтай-Болтая». Им стал директор проектов в сфере ЖКХ Сбербанка Евгений Кисляков.

По версии следствия, в феврале 2016 года Владимир Аникеев вместе с соучастниками, используя вредоносные программы, получили неправомерный доступ к почтовому ящику банкира, скачали личную и служебную переписку, а потом разместили ее в интернете. Украденные у Кислякова данные были обнаружены на одном из носителей, изъятых у Аникеева после задержания осенью 2016 года.

Аникеев и другой фигурант дела Константин Тепляков, обвиняемые в незаконном доступе к компьютерной информации, признали свою вину.

По делу арестованы начальник отдела ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев, глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, а также Владимир Аникеев, которого называют создателем хакерской группы, и его сообщники Александр Филинов и Константин Тепляков.

Александра Копачева