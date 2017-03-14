В центре Киева активисты забросали камнями отделение «Альфа-банка», передает агентство УНН.

По информации «Громадске», это были активисты движения «ОУН», протестующие против разгона сторонников железнодорожной блокады Донбасса. Они разбили стекла в офисе.

Как уточняет Интерфакс-Украина, до этого протестующие пытались проникнуть в офис компании «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова.

Накануне активисты украинского националистического батальона «Азов» и запрещенного в Росcии «Правого сектора» замуровали бетонными блоками вход в центральное отделения «Сбербанка России» в Киеве. Акция была ответом на решение «Сбербанка» обслуживать в клиентов по паспортам самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Напомним, 18 февраля Россия официально признала паспорта, выдающиеся сепаратистами жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В тексте документа говорится, что признавать документы ДНР и ЛНР решено «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

Александра Копачева