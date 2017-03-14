Жительница Сочи Оксана Севастиди, осужденная за смс о передвижении военной техники, была помилована президентом Путиным после написания прошения о помиловании, сообщил ее адвокат Иван Павлов.

До последнего времени не было известно, обращалась ли его подзащитная к президенту (последний раз Севастиди виделась с адвокатами на заседании Верховного суда 15 февраля — ред.). Павлов сообщает, что после заседания, на котором защитой предполагалось освобождение Севастиди в зале суда, женщину вызвал в свой кабинет начальник СИЗО «Лефортово» Ромашков.

«Ромашов сказал Оксане, что президент обещал разобраться в деле, поэтому необходимо написать прошение о помиловании. После этого начальник продиктовал обращение, в тексте которого Оксана в очередной раз должна была признать вину, раскаяться и уповать на милость высоких чиновников. Под его диктовку Оксана написала обращение», — пишет адвокат.

Павлов также подчеркивает, что физического давления на его подзащитную не оказывалось, но «обстановка явно не располагала к размышлениям о последствиях тех или иных шагов».

Адвокат заявил, что защита все еще намерена добиваться отмены приговора и полного оправдания, несмотря на данное Севастиди признание вины.

В воскресенье 12 марта Оксана Севастиди вышла на свободу из СИЗО «Лефортово». Тогда от комментариев она отказалась, но поблагодарила своих адвокатов и журналистов.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Севастиди. «Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Севастиди Оксану, 1970 года рождения, осужденную 3 марта 2016 г. Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего пребывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в указе.

Оксану Севастиди признали виновной по статье 275 УК РФ («госизмена») в марте 2016. Краснодарский районный суд признал ее виновной в том, что в 2008 году Севастиди, находясь в Сочи, отправила несколько смс своему знакомому из Грузии, сообщив о движении военной техники прямо перед началом российско-грузинского конфликта. Суд приговорил ее к семилетнему заключению.

Мария Константиниди