Следственный комитет России возбудил уголовное дело против директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой, пишет «Коммерсант».

Как отмечает издание, уголовное дело связано с расследованием в отношении главы «Почты России» Дмитрия Страшнова. Ей вменяется часть 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следователя, Лаптева необоснованно отдала указания о выплате главе «Почты России» в 2014–2015 годах зарплаты в размере 46 млн рублей и премии по итогам 2014 года на сумму более 82 млн рублей.

Лаптева, как сотрудник министерства, формирует размеры зарплат и премий сотрудников Минкомсвязи и подведомственных ему организаций.

При этом , отмечает «Ъ», Генпрокуратура просила завести уголовное дело за злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ) в отношении Страшнова, но следователь «принял совсем другое решение», а сам Страшнов «лишь косвенно» фигурирует в деле. Его статус пока не известен.

Напомним, Генпрокуратура заподозрила главу «Почты России» Дмитрия Страшнова в незаконном получении вознаграждения в 95,4 млн рублей. В ведомстве отмечали, что премия рассчитана по данным о чистой прибыли компании за 2014 год, которая образовалась за счет целевого финансирования из федерального бюджета, покрывшего убытки свыше 4 млрд рублей.

Юлия Минеева