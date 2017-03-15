Власти США планируют предъявить обвинения по делу о взломах аккаунтов американской компании Yahoo!. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В кибератаке на Yahoo! подозревают четырех человек, при этом трое из них, как отмечает издание, находятся на территории России. Еще один подозреваемый был задержан в Канаде 14 марта.

Как отмечают в Минюсте США, хакеры скомпрометировали «сотни миллионов аккаунтов пользователей», а также могли сорвать сделку покупке Yahoo компанией Verizon.

Напомним, осенью Yahoo! сообщила, что в 2014 году в результате крупной хакерской атаки были похищены учетные данные не менее 500 млн пользователей. Похищенная хакерами база данных включает в себя имена, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения и пароли.

Как писал WSJ, руководство компании установило, что хакеры пытались взломать аккаунты конкретных пользователей: их целью были данные о лицах, которые ведут бизнес в России. Как отметили в компании, атаки велись с находящихся в России компьютеров.

Юлия Минеева