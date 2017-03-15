Военный следственный отдел СК России в Ростове-на-Дону завершил уголовное расследование в отношении служившего в Сирии по контракту рядового Артема Хилько. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, Хилько обвиняют по ст. 348 УК РФ «Нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату». Детали уголовного дела не разглашаются, так как являются тайной следствия, однако местом утери указана Сирийская Арабская Республика.

Как рассказали собеседники «Ъ», Хилько попал в Сирию в составе подразделения Таманской мотострелковой дивизии, солдат которой используют для сопровождения грузов для российских войск.

«Очевидно, рядовой по какой-то причине, например в результате кражи или ДТП, утратил некий спецгруз, который принял под свою материальную ответственность на период перевозки», — отмечает издание.

Сообщается, что Хилько полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке судопроизводства. Максимальное наказание по данной статье для контрактника – два года.