Французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении кандидата в президенты Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает AFP.

Расследование связано с мероприятием French Tech Night в Лас-Вегасе в 2016 году, на котором выступал Макрон, занимавший тогда пост министра экономики. Следствие указывает на то, что возглавляемое Макроном министерство поручило организацию того вечера компании Havas за 400 тысяч евро без проведения какого-либо тендера.

Представитель Макрона предположил, что расследование коснется не самого кандидата, а правительственного агентства Business France, которое организовывало мероприятие.

Напомним, Эмманюэль Макрон является кандидатом в президенты Франции от политического движения «Вперед». Он соперничает с ультраправой Марин Ле Пен и кандидатом от республиканцев Франсуа Фийоном. Последнему накануне было предъявлено официальное обвинение в присвоении государственных средств по делу о предполагаемом фиктивном трудоустройстве его жены и детей в парламенте.

Юлия Минеева