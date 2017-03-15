Глава республики Крым Сергей Аксенов считает, что России необходима такая форма правления, как монархия. Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый Крымский».

«Нам такая демократия в том виде, в котором она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть свои традиционные православные, духовные ценности… Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», — приводит слова Аксенова Интерфакс.

Глава Крыма считает, что при условиях, что у России есть «внешний враг», демократия — «это лишнее». При этом он отметил, что имеет ввиду не демократию, как ее «понимают нормальные люди», а «вседозволенность, как многие трактуют режим демократии».

По мнению Аксенова, президенту России нужно больше полномочий.

«Почему я говорю, что я — солдат президента? Потому что пока есть внешний враг, на мой взгляд, необходимо единоначалие. Сегодня у президента должно быть больше прав, вплоть до, извините, диктатуры», — добавил глава Крыма.

Юлия Минеева