Кировский областной суд снял с рассмотрения апелляционную жалобу на приговор политику Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову по делу «Кировлеса» и вернул материалы в нижестоящую инстанцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Защита Навального указала, что ознакомилась с письменными протоколами судебных заседаний, но не смогла прослушать аудиозаписи судебного разбирательства и попросила время для ознакомления.

В связи с этим суд вернул жалобу в Ленинский суд Кирова, после чего она снова вернется на рассмотрение в областной суд.

Защита Алексея Навального обжаловала приговор по результатам повторного рассмотрения дела «Кировлеса». Адвокаты требовали отменить приговор и прекратить уголовное преследование Навального и Офицерова в связи с их непричастностью и отсутствием состава и события преступления.

Ранее Ленинский районный суд Кирова приговорил создателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального к пяти годам условно. Его и предпринимателя Петра Офицерова признали виновными в растрате имущества предприятия «Кировлес».

Верховный суд России в ноябре прошлого года в связи с решением Страсбургского суда отменил прежний приговор Ленинского суда Кирова от 2013 года, в соответствии с которым Навальный и Офицеров были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы.

Решение апелляционной инстанции о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.