Экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева планировали уволить еще до того, как он был задержан при получении взятки. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на несколько осведомленных источников.

По данным телеканала, отставку Улюкаева обсуждали еще летом 2016 года, после того, как за основу при формировании бюджета был взят прогноз Минфина, а не Минэкономразвития.

«Претензии были именно к работе Улюкаева, о коррупции речи не шло», — отметил собеседник «Дождя».

Собеседники «Дождя» утверждают, что за несколько часов до ареста Улюкаева премьер-министр поручил руководителю аппарата правительства начать поиск кандидатов на должность главы Минэкономразвития.

Однако, отмечают источники, об операции, завершившейся арестом Улюкаева, Медведев не знал.

Вместе с тем источники телеканала не исключили, что обвинение Улюкаеву могут переквалифицировать на более мягкую статью, например, на превышение полномочий. Собеседник «Дождя» утверждает, что президент России Владимир Путин «не прочь отпустить Улюкаева с миром и спустить дело на тормозах», однако «президента пока останавливает довод силовиков, что состав преступления есть и оперативно доказан».

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством. По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Сам министр от дачи показаний по делу отказывается и не признает свою вину.