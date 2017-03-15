Минувшей ночью в Москве задержали шеф-редактора аналитической редакции агентства Regnum Юрия Баранчика, сообщает СМИ.

Баранчик является гражданином Белоруссии и, как предполагает агентство, был задержан по запросу белорусских властей.

«[Они] с начала декабря 2016 года ведут политическое преследование авторов и сотрудников ИА REGNUM по надуманным обвинениям в «разжигании межнациональной розни», по которым им грозит до 12 лет заключения», — сообщили в Regnum.

В настоящее время Баранчик находится в Дорогомиловском отделе внутренних дел, начальник дежурной части отказался допустить к нему адвоката.

Юлия Репринцева