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Агентство Regnum сообщило о задержании своего шеф-редактора

Политика

Минувшей ночью в Москве задержали шеф-редактора аналитической редакции агентства Regnum Юрия Баранчика, сообщает СМИ.

Баранчик является гражданином Белоруссии и, как предполагает агентство, был задержан по запросу белорусских властей.

«[Они] с начала декабря 2016 года ведут политическое преследование авторов и сотрудников ИА REGNUM по надуманным обвинениям в «разжигании межнациональной розни», по которым им грозит до 12 лет заключения», — сообщили в Regnum.

В настоящее время Баранчик находится в Дорогомиловском отделе внутренних дел, начальник дежурной части отказался допустить к нему адвоката.

Юлия Репринцева

Теги:
белоруссия, давление на сми, сми, права журналиста, журналисты, задержания

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