Государственная дума России в третьем чтение приняла законопроект, который запрещает «нежелательным» организациям создавать юридические лица в России или принимать в них участие. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в октябре 2016 года правительство одобрило этот законопроект.

Закон о «нежелательных организациях» вступил в силу в мае 2015 года. Он запрещает любой иностранной неправительственной организации (НПО) работать в России, если профильные ведомства признают, что ее деятельность угрожает основам российского конституционного строя, «обороноспособности страны или безопасности государства».

Сегодня «нежелательными» в России признаны семь НПО, среди которых Международный республиканский институт Джона Маккейна, Фонд Открытое общество и Фонд инвестирования в развитие СМИ, который финансирует независимые СМИ по всему миру.

Андрей Дубровский