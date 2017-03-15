Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина временно приостановливает транспортное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса, передает УНИАН.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил Совету национальной безопасности и обороны Украины временно прекратить транспортное сообщение с Донбассом, сообщает официальный сайт украинского лидера.

«Предлагаю СНБО принять решение о временной полной остановке транспортного, и не только железнодорожного, сообщения с оккупированной территорией. Оно будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут под юрисдикцию Украины украденные украинские предприятия», — сказал Порошенко.

По его словам, исключением должны стать гуманитарные грузы украинских, международных организаций — ООН, Красного Креста и других — лекарств, товаров первой необходимости.

Порошенко заявил, что ситуация на юго-востоке Украины ухудшилась, Россия признала документы самопровозглашенный Донецкой и Луганской народных республик. При этом Порошенко напомнил, что руководство ДНР и ЛНР объявило национализацию предприятий.

Напомним, в конце февраля в ДНР создали комиссию по национализации предприятий. Ранее самопровозглашенные республики заявляли о вводе внешнего управления на всех работающих на территории «республик» украинских предприятиях. После чего «парламент» ДНР обязал юридические и физические лица, не являющиеся резидентами, зарегистрироваться в республике до 1 марта. В случае невыполнения требования о заключении договоров с налоговыми агентами на предприятиях будут введены внешние администрации.

Ранее Россия официально признала паспорта, выдающиеся сепаратистами жителям ЛНР и ДНР.

Александра Копачева