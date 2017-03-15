РБК со ссылкой на источник в комитете по регламенту Госдумы сообщил, что из зарплаты депутатов, пропустивших заседания с конца прошлого месяца, вычли почти 300 тысяч рублей.

Источник издания сообщил, что с 22 февраля пленарки пропустили 17 депутатов. РБК также приводит слова председателя Госдумы Вячеслва Володина о том, что «7 марта за свой счет отсутствовали 12 человек, 10 марта — четыре человека».

Володин добавил, что 17 тыс. руб. вычитают из зарплаты депутата при отгуле за свой счет, а 60 тыс. руб. — при прогуле, если депутат не зарегистрировался в зале ни утром, ни днем, ни вечером.

В ноябре прошлого года Госдума поддержала поправки в регламент о штрафах для депутатов, которые пропускают заседания без уважительной причины. В декабре того же года Володин заявил, что депутатов ждет год жесткой дисциплины.