Национальному банку Украины и Службе безопасности (СБУ) поручено в течение суток внести предложения по банкам с российской долей в капитале, в том числе по вопросу введения против них санкций, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельность банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности, относительно введения против них санкций», — сказал он.

Помимо этого Турчинов заявил, что Украина временно приостановливает транспортное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса. По его словам, такое решение было принято в связи с «захватом украинских предприятий и обострением ситуации безопасности в зоне АТО».