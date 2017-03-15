Верховный суд России сократил с семи до трех лет срок наказания для Оксаны Севастиди, осужденной за смс о передвижении военной техники в Абхазию перед войной в Грузии. Об этом сообщает «Дождь», а также РИА Новости.

Вместе с тем суд отказался снять обвинения с Севастиди и признать ее невиновной. На этом настаивала защита осужденной.

12 марта Оксана Севастиди вышла на свободу из СИЗО «Лефортово». 7 марта президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Севастиди. По словам адвоката Ивана Павлова, накануне Севастиди написания прошение о помиловании.

Жительницу Сочи Оксану Севастиди признали виновной по статье 275 УК РФ («госизмена») в марте 2016 года за то, что в 2008 году она отправила несколько смс своему знакомому из Грузии, сообщив о движении военной техники. Суд приговорил ее к семилетнему заключению.