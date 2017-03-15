Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не слышали о готовности Владимира Путина «отпустить с миром» бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, передает Интерфакс.

«Нет, в Кремле об этом ничего не известно. Вы знаете, идет следствие. И после того, как следствие посчитает достаточными основания для передачи дела в суд, точку в этой истории сможет поставить только суд», — сказал Песков.

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники сообщил, что обвинение Улюкаеву могут переквалифицировать на более мягкую статью, например, на превышение полномочий. По словам собеседника телеканала, Путин «не прочь отпустить Улюкаева с миром и спустить дело на тормозах», однако «президента пока останавливает довод силовиков, что состав преступления есть и оперативно доказан».

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством. По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Сам министр от дачи показаний по делу отказывается и не признает свою вину.

Александра Копачева