В подмосковной школе в Люберцах учащиеся похитили оружие у сына муниципального депутата, зампреда правления организации «Право на оружие» Вячеслава Ванеева и «воспользовались им во время урока» физкультуры в раздевалке. Об этом «Новой газете» сообщили сам депутат и его сын.

По словам Ванеева, его сын Антон носит оружие для самозащиты. Сам Антон рассказал «Новой», что во время урока физкультуры оставил вещи в раздевалке, после этого ушел в другую часть школы на проектную работу. В это время его одноклассники «достали устройство и воспользовались им». В результате, одного человека оглушило, «это длилось секунд 5–6», уточнил Ванеев.

«Я узнал о произошедшем на перемене, об этом мне рассказали те люди, которые это совершили. Как я понял, они сделали это ради интереса. Их бы никто не отпустил из школы, поэтому они воспользовались устройством прямо в раздевалке», — рассказал сын депутата Ванеева.

В ГУ МВД России по Московской области «Новой газете» подтвердили эту информацию, уточнив, что «у ученика сработало устройство против собак антидог». В данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту стрельбы в гимназии.

Андрей Дубровский