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Минстрой предложил изменить порядок оформления перепланировок в многоквартирных домах

Политика

Минстрой России внес на рассмотрение правительства законопроект об изменении порядка оформления перепланировок в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба ведомства.

Если проект будет принят, то для перепланировки помещений, которые влиюят на изменение размера общего имущества в таком доме, согласие половины собственников дома, принявших участие в собрании, будет недостаточно. Теперь также потребуется согласие всех собственников помещений в подъезде, а также всех собственников квартир, примыкающих к этому помещению. Если в доме один подъезд, понадобится согласие всех собственников дома.

Кроме этого, для перевода жилого помещения в нежилое, собственнику нужно будет заручиться согласием общего собрания собственников помещений дома. На этом собрании должны присутствовать более половины собственников, из них не менее половины должны проголосовать за перевод.

Теги:
жилье, законопроекты, минстрой

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