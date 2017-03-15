Минстрой России внес на рассмотрение правительства законопроект об изменении порядка оформления перепланировок в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба ведомства.

Если проект будет принят, то для перепланировки помещений, которые влиюят на изменение размера общего имущества в таком доме, согласие половины собственников дома, принявших участие в собрании, будет недостаточно. Теперь также потребуется согласие всех собственников помещений в подъезде, а также всех собственников квартир, примыкающих к этому помещению. Если в доме один подъезд, понадобится согласие всех собственников дома.

Кроме этого, для перевода жилого помещения в нежилое, собственнику нужно будет заручиться согласием общего собрания собственников помещений дома. На этом собрании должны присутствовать более половины собственников, из них не менее половины должны проголосовать за перевод.