Власти Томска обязали ректора вуза обеспечить явку 500 студентов на митинг в честь присоединения Крыма
Администрация Томской области обязала Томский государственный университет (ТГУ) направить студентов на митинг в годовщину присоединения Крыма, передает ТВ2. Документ поступил на имя ректора университета Эдуарда Галажинского.
«В целях поддержки общероссийской акции и патриотического воспитания молодежи просим Вас организовать участие в мероприятии студентов, преподавателей, сотрудников вуза в количестве 500 человек.
Также просим обеспечить участников митинга плакатами (текст лозунгов прилагается). Для организации взаимодействия с Администрацией Томской области просим определить ответственного сотрудника от вуза и сообщить информацию по адресу: krasnolutskaya@tomsk.gov.ru в срок до 13.03.2017», — сказано в документе за подписью и.о. замгубернатора Алексея Пушкаренко.
Также в документе приводятся примеры лозунгов, которые должны быть на митинге: «Счастливы вместе!», «ВВП — Вежливо! Вовремя! Правильно!», «Я люблю Крым! (вариант с сердечком вместо «люблю»)».
Начальник департамента информационной политики томской администрации Алексей Севостьянов в беседе с изданием «Тайга.Инфо» назвал документ «инициативой государственного служащего».
Накануне студент Московского технологического университета рассказал «Новой газете» о призывах посетить митинг-концерт в честь присоединения Крыма. Как следует из сообщения, которые получили старосты групп, руководство университета планирует собрать от вуза 1500 человек.
Напомним, в феврале стало известно, что в МГУ должен пройти фестиваль «Ласточкино гнездо», приуроченный к третьей годовщине присоединения Крыма к России. Официальный студсовет МГУ начал кампанию в поддержку фестиваля. Однако большинство студентов (более 2300 человек) выступили против мероприятия.
Александра Копачева
От редакции
Применение административного ресурса для создания картинки патриотического единения граждан в установленном государством месте и в им же указанные сроки — само по себе не новость. И все же — эта та область политики, которую сложившиеся правила приличия требуют осуществлять непублично. Но вот томский вице губернатор — а говоря прямо, его непосредственный руководитель, глава региона Сергей Жвачкин — пишут разнарядку на имя ректора Томского госуниверситета (далеко не последний вуз страны с крепкими демократическими традициями). Мол, обеспечьте явку ровно 500 студентов на митинг в честь воссоединения Крыма с Россией, выдайте им плакаты, согласованный текст — прилагается.
Крымский консенсус, по итогам которого решающее большинство граждан страны поддержали действия президента — это не миф. Им для этого не требовалось разнарядок и согласованных текстов. В отличие от надуманных официозных дат вроде 4 ноября, люди выходили «за Крым» (также, ктстати, как и против) осознанно и по своему желанию.
Тут можно вспомнить, что именно в Томске зародился Бессмертный полк — гражданская, человеческая акция, у истоков которой стояли журналисты телеканала ТВ-2. Она была не про монументальную, одну на всех Победу, а про историю личного, часто трагического участия каждой семьи в самой большой и страшной войне. Именно Сергей Жвачкин был тем человеком, который уничтожил ТВ-2 и насильственно превратил Бессмертный полк в официоз, на который теперь выходят в том числе с плакатами чужих, незнакомых людей, напечатанных за бюджетный счет и по разнарядке.
Томский — и не только — прецедент на самом деле об одном: чем больше людей выгонят на улицу радоваться годовщине «Крымской весны», тем меньше будет тех, кто делает это от чистого сердца.
Алексей Полухин,
Шеф-редактор «Новой»