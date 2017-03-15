Администрация Томской области обязала Томский государственный университет (ТГУ) направить студентов на митинг в годовщину присоединения Крыма, передает ТВ2. Документ поступил на имя ректора университета Эдуарда Галажинского.

«В целях поддержки общероссийской акции и патриотического воспитания молодежи просим Вас организовать участие в мероприятии студентов, преподавателей, сотрудников вуза в количестве 500 человек.

Также просим обеспечить участников митинга плакатами (текст лозунгов прилагается). Для организации взаимодействия с Администрацией Томской области просим определить ответственного сотрудника от вуза и сообщить информацию по адресу: krasnolutskaya@tomsk.gov.ru в срок до 13.03.2017», — сказано в документе за подписью и.о. замгубернатора Алексея Пушкаренко.

Также в документе приводятся примеры лозунгов, которые должны быть на митинге: «Счастливы вместе!», «ВВП — Вежливо! Вовремя! Правильно!», «Я люблю Крым! (вариант с сердечком вместо «люблю»)».

Начальник департамента информационной политики томской администрации Алексей Севостьянов в беседе с изданием «Тайга.Инфо» назвал документ «инициативой государственного служащего».

Накануне студент Московского технологического университета рассказал «Новой газете» о призывах посетить митинг-концерт в честь присоединения Крыма. Как следует из сообщения, которые получили старосты групп, руководство университета планирует собрать от вуза 1500 человек.

Напомним, в феврале стало известно, что в МГУ должен пройти фестиваль «Ласточкино гнездо», приуроченный к третьей годовщине присоединения Крыма к России. Официальный студсовет МГУ начал кампанию в поддержку фестиваля. Однако большинство студентов (более 2300 человек) выступили против мероприятия.

Александра Копачева