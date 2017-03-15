Адвокат Севастиди займется делом еще одной осужденной за смс
«Новая газета»редакция
Адвокат Оксаны Севастиди Иван Павлов сообщил, что делом Анико Кесян займется правозащитная организация «Команда 29», которой он руководит. По словам Павлова, Кесян вынесли приговор летом 2015 года, сейчас она находится в исправительной колонии №13 Республики Мордовия.
Ранее Оксана Севастиди, которую осудили смс о российской военной технике, направляющейся в Грузию в 2008 году, рассказала журналистам, что находилась в СИЗО вместе с шестидесятилетней жительницей Адлера Анико Кесян, осужденной за сообщение. Кесян написала знакомому в Грузии о передвижении российской военной техники незадолго до начала конфликта в Южной Осетии.
Защитник Оксаны Севастиди Иван Павлов рассказал «Новой газете», что адвокаты знают ещё о нескольких осужденных за смс. Количество подобных дел может возрасти до десяти.
Также СМИ сообщали о жительнице Сочи Екатерине Харебава, которая была осуждена за шпионаж. В августе 2008 года Харебава увидела передвижение российских войск и сообщила об этом военному представителю Грузии.
Напомним, 15 марта Верховный суд отказался оправдать помилованную Владимиром Путиным Оксану Севастиди, однако сократил срок наказания более чем вдвое — до трех лет лишения свободы.
Юлия Лукьянова