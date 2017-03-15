Адвокат Оксаны Севастиди Иван Павлов сообщил, что делом Анико Кесян займется правозащитная организация «Команда 29», которой он руководит. По словам Павлова, Кесян вынесли приговор летом 2015 года, сейчас она находится в исправительной колонии №13 Республики Мордовия.

Ранее Оксана Севастиди, которую осудили смс о российской военной технике, направляющейся в Грузию в 2008 году, рассказала журналистам, что находилась в СИЗО вместе с шестидесятилетней жительницей Адлера Анико Кесян, осужденной за сообщение. Кесян написала знакомому в Грузии о передвижении российской военной техники незадолго до начала конфликта в Южной Осетии.

Защитник Оксаны Севастиди Иван Павлов рассказал «Новой газете», что адвокаты знают ещё о нескольких осужденных за смс. Количество подобных дел может возрасти до десяти.

Также СМИ сообщали о жительнице Сочи Екатерине Харебава, которая была осуждена за шпионаж. В августе 2008 года Харебава увидела передвижение российских войск и сообщила об этом военному представителю Грузии.

Напомним, 15 марта Верховный суд отказался оправдать помилованную Владимиром Путиным Оксану Севастиди, однако сократил срок наказания более чем вдвое — до трех лет лишения свободы.

Юлия Лукьянова