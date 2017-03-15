Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, ограничивающий трансляции по уголовным делам из зала суда для СМИ, сообщается на ее официальном сайте.

Согласно закону, трансляция открытого судебного заседания по уголовным делам в интернете допускается только с разрешения суда.

При этом участники заседания, которые ведут фото- и видеосъемку, а также транслируют запись по радио, телевидению или в интернете, «не должны мешать порядку в судебном заседании», говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме этого, «эти действия могут быть ограничены судом во времени и должны осуществляться на указанных судом местах в зале судебного заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в деле».

Поправки также вносят в Уголовно-процессуальный кодекс запрет на трансляции заседания «на стадии досудебного производства по радио, телевидению» или в интернете.

Наконец, теперь при проведении трансляции необходимо будет указывать в протоколе судебного заседания название СМИ или сайта в интернете, где ведется трансляция.

Юлия Репринцева