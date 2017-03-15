Депутаты Госдумы подготовили законопроект, запрещающий въезд на территорию России футбольным фанатам, которые когда-либо устраивали драки на соревнованиях, сообщает РБК.

По информации РБК, 16 марта депутаты Госдумы представят поправки, ужесточающие наказание для футбольных хулиганов. Изменения касаются как иностранных граждан, так и россиян.

Перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году депутаты Игорь Лебедев (ЛДПР) и Александр Грибов («Единая Россия») предложили запретить въезд в Россию на мероприятие кругу лиц, которые ранее обвинялись в нарушении порядка проведении игр. В список будут внесены также те, кто будут заподозрены в намерении срыва соревнований.

Поправки, которые планируется внести в КоАП, дадут право властям задерживать иностранных фанатов на срок до 15 дней. При повторном несоблюдении правил на зрителя налагается штраф в размере до 15 тысяч рублей (как и для россиян — ред.). За грубое нарушение хулигану грозит депортация.

Иммигрантам, проживающим в России, за нарушение порядка на стадионе грозит штраф до 50 тысяч рублей. При невозможности хулиганом выплатить штраф его арестуют на 15 суток, запрещая посещать соревнования на срок от одного до семи лет. По решению суда он также может быть выслан из страны.

В конце прошлого года МВД уже выступал с инициативой запретить въезд агрессивных фанатов на территорию Росси. Формулировка поправки, разработанной ведомством, во многом совпадает с депутатским текстом.

Ужесточение мер безопасности также может быть связано с инцидентом, произошедшим между российскими и английскими болельщиками на чемпионате Европы 2016 года в Марселе. Драка футбольных фанатов привлекла большое внимание зарубежных и отечественных СМИ. После задержания марсельской полицией, троих российских болельщиков суд приговорил к тюремному заключению.

Елизавета Александрова