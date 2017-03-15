Власти Чечни разместили на сайте госзакупок тендер на «Шашлык-машлык» с максимальной ценой контракта 550 тысяч рублей.

Как следует из заявки, мероприятие планируется провести в апреле в Грозном. Исполнитель должен обеспечить трансфер не менее 50 человек и их проживание в гостинице, привезти не менее 30 шатров, столько же мангалов, сувениры кристалл «Сердце Чечни», дрова для розжига, а также изготовить не менее одной тысячи открыток «Шашлык – Машлык».

В качестве источника финансирования указан республиканский бюджет. Заказчиком выступает комитет правительства Чечни по туризму.

Аукцион предполагается провести 20 марта, однако в документах уже появилась графа «Результат определения поставщика», в ней указано, что контракт планируется заключить с ООО «Конкурент».

В другой тендере на «оказание услуг по организации и проведению Международного фестиваля туризма и активного отдыха “Шашлык –Машлык”» максимальная цена контракта установлена в 1 млн рублей. В этом случае в качестве источника финансирования указан федеральный бюджет.

Срок подачи документов на конкурс уже истек (они принимались до 9 марта). Заявку на участие в тендере подала только одна компания — ООО «Коммуникационная Группа Событие». Конкурс признан несостоявшимся.

В концепции мероприятия указано, что оно пройдет в Грозном 22 апреля, масштаб — международный (Армения, Грузия, Азербайджан, республики Северного Кавказа, Москва и Московская область). Предполагаемое количество посетителей — две тысячи человек, «активные, современные люди от 21 до 60 лет». Организатором выступает Федеральное агентство по туризму.

Концепция международного фестиваля «Шашлык – Машлык»

«Для фестиваля будет разработан яркий и оригинальный фирменный стиль, который станет основой нового современного бренда, способствующего популяризации международного фестиваля туризма и активного отдыха “Шашлык-Машлык” в городе Грозныйю, — говорится в концепции.

Юлия Репринцева