Министерство юстиции США подозревает во взломе аккаунтов Yahoo в 2014 году офицера ФСБ Дмитрия Докучаева, арестованного в декабре 2016 года по делу о госизмене, передает Washington Post.

Помимо Докучаева, по делу проходят еще один сотрудник ФСБ Игорь Сущин, хакеры Алексей Белан и Карим Баратов. Собеседники издания рассказали, что, по данным американских чиновников, Докучаев и Сущин работали в отделе по расследованию киберпреступлений.

Баратова арестовали 14 марта в Канаде.

Washington Post отмечает, что обвинения Докучаеву и Сузину должны предъявить сегодня.

Ранее в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в кибератаке на Yahoo подозревают четырех человек, при этом трое из них, как отмечает издание, находятся на территории России.

Напомним, осенью Yahoo! сообщила, что в 2014 году в результате крупной хакерской атаки были похищены учетные данные не менее 500 млн пользователей. Похищенная хакерами база данных включает в себя имена, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения и пароли.

Дмитрия Докучаева обвиняют в госизмене, его арестовале в декабре прошлого года. Докучаев, по сведениям «Новой газеты», является одним из членов хакерской группировки «Шалтай-Болтай».

Александра Копачева