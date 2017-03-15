Прокуратура Московской области проведет проверку по сообщениям СМИ о стрельбе в люберецкой школе на уроке физкультуры, сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что проверкой, по поручению областного ведомства, займется Люберецкая городская прокуратура. В ходе проверки «будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации».

В среду «Новая газета» сообщала о том, что в подмосковной школе ученики открыли стрельбу из оружия сына муниципального депутата Вячеслава Ванеева. По словам сына депутата, во время урока физкультуры его одноклассники похитили средство для защиты от собак «антидог» из его сумки и «воспользовались» им в раздевалке.

В полиции «Новой газете» подтвердили информацию, уточнив, что «у ученика просто сработало устройства против собак «антидог» и добавили, что проводят проверку по факту стрельбы.

Андрей Дубровский