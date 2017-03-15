Нацбанк Украины назвал российские банки, против которых предлагается ввести санкции. Это Сбербанк, Проминвестбанк, банк ВТБ, БМ-банк и Виэсбанк. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Яков Смолий, передает RNS.

«Национальный банк Украины рекомендует следующее: с учетом сохранения финансовой стабильности Украины, СНБО [Совету национальной безопасности и обороны] ввести санкции, запрещающие вывод капитала за пределы Украины. Этот вид санкций предусмотренном пунктов 4 ст. 4 закона Украины “О санкциях”. И мы предлагаем ввести такие санкции против банков, которые функционируют на Украине, банки с российским капиталом. Это Сбербанк, Проминвестбанк, банк ВТБ, БМ-банк и Виэсбанк», — сказал он.

Ранее в среду секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Национальному банку Украины и Службе безопасности (СБУ) поручено в течение суток внести предложения по банкам с российской долей в капитале, в том числе по вопросу введения против них санкций.

Кроме этого, он заявил, что Украина временно приостановливает транспортное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса. По его словам, такое решение было принято в связи с «захватом украинских предприятий и обострением ситуации безопасности в зоне АТО».

Юлия Репринцева