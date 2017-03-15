Заявки и уведомления на проведение митингов против коррупции среди высших государственных чиновников поданы в 54 городах России. Об этом сообщил в своем блоге оппозиционер Алексей Навальный. В 26 городах заявителями митингов стали представители его штаба.

По словам политика, «в Воронеже митинг уже официально согласован». Однако в пресс-службе мэрии Воронежа «Новой газете» сообщили, что мероприятие не требует согласования, поскольку место его проведения — площадь Никитина — является гайд-парком.

«Да, мы получили уведомление о проведении митинга 26 марта. В нем указано, что митинг пройдет с 14:00 до 17:00 на площади Никитина. Поскольку площадь является гайд-парком, согласования на проведение мероприятия не требуется, достаточно уведомления», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что заявленное количество участников митинга составляет 300 человек.

На странице мероприятия в «ВКонтакте» указано, что уведомление в мэрию было подано в среду, 15 марта. Срок рассмотрения заявки составляет три дня.

Митинг в Санкт-Петербурге пройдет в гайд-парке на Марсовом поле, добавил Навальный. Получать согласование в этом случае также не нужно.

Напомним, 14 марта Навальный сообщил, что подал заявку на проведение шествия и митинга 26 марта в Москве на Тверской улице.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев участвует в коррупционных схемах, а также пользуется частными домами и яхтами, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства.

Премьер-министр и официальные ведомства никак не отреагировали на расследование ФБК. Спустя неделю после выхода расследования стало известно, что Дмитрий Медведев заблокировал оппозиционера в Instagram. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что расследование носит «ярко-выраженный предвыборный характер».

Юлия Репринцева, Юлия Лукьянова