Центр стратегических коммуникаций НАТО StratCom, штаб-квартира которого находится в Риге, опубликовал доклад, посвященный влиянию российских юмористических телепрограммам на общественное мнение. Текст документа опубликован на сайте организации.

Эксперты, в частности, посмотрели вечерние шоу «Прожектор Перисхилтон», «Yesterday Live», «Вечерний Ургант», «Максим Максим» и КВН, и пришли к выводу, что об этих передачах можно говорить как о «мощном инструменте пропаганды, основанном на юморе».

StratCom отмечает, что в этих шоу высмеивают лидеров разных стран, что делается, по мнению аналитиков, для дискредитации политиков.

Чаще всего на «Первом канале» в юмористических программах упоминали Барака Обаму, Хиллари Клинтон, Франсуа Олланда, Николя Саркози, Джорджа Буша и Ангелу Меркель.

Авторы доклада также проанализировали выпуски КВН с участием московской команды «Парапапарам» и сделали вывод, что в выступлениях команды показано противостояние России и всего остального мира. StratCom в докладе называет КВН «пирамидой Александра Маслякова», цель которой влиять на аудиторию и доносить до нее определенные идеи.

Доклад о российских юмористических программах, подготовленный группой латвийских ученых под председательством профессора Рижского университета Жанетты Озолини, будет представлен в Риге 17 марта.

На публикацию StratCom ответила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики (Михаил - ред.) Галустян и (Александр - ред.) Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками», — написала она в фейсбуке.

Юлия Минеева