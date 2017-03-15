Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения четырем россиянам в кибератаке на сервис Yahoo. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Обвинения предъявлены офицеру ФСБ Дмитрию Докучаеву, сотруднику спецслужбы Игорю Сущину, а также хакерам Алексею Белану и Кариму Баратову.

В заявлении Минюста США сказано, что Баратов, которого задержали в Канаде по запросу в США в рамках этого дела, и Алексей Белан взломали аккаунты на Gmail, Yahoo и других сервисах, и смогли, помимо прочего, получить доступ к почтовым ящикам «российских журналистов, правительственных чиновников из США и России, а также сотрудников частных компаний в сфере транспорта, финансов и кибербезопасности».

В американском ведомстве считают, что хакеры были в сговоре с сотрудниками ФСБ и взламывали аккаунты по их поручению. Помимо получения доступа к чужим данным у хакеров была и личная финансовая выгода, утверждают в Минюсте США.

Ранее в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в кибератаке на Yahoo подозревают четырех человек, при этом трое из них, как отмечает агентство, находятся на территории России. Позже Washington Post сообщила, что обвинения предъявят Сущину, Баратову, Белану и Докучаеву.

При этом последний был арестован в декабре прошлого года российскими правоохранительными органами. Его обвиняют в госизмене. По сведениям «Новой газеты», является одним из членов хакерской группировки «Шалтай-Болтай».

Юлия Минеева