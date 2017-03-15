В Следственном комитете России опровергли версию о том, что причиной авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем стали действия экипажа. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Речь идет о версии, которую ранее озвучил «Коммерсант». Издание со ссылкой на источники сообщало, что после взлета судно снижалось в «контролируемом полете» под управлением летчика.

«Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных действиях экипажа или вероятных характеристиках полета Ту-154 не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, следственная группа продолжает устанавливать причины катастрофы самолета.

Накануне источники «Ъ» сообщали, что причиной катастрофы могло быть сочетание нескольких факторов, в том числе усталость летчика и погодные условия. В частности собеседник издания рассказывал, что главный пилот Роман Волков из-за дезориентации в пространстве вместо того, чтобы продолжать набирать высоту, перевел самолет в режим посадки.

При этом, пишет газета, из-за перегрузки могло появиться ощущение набора высоты, в то время как на самом деле происходило снижение.

Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года. Все члены экипажа и пассажиры — военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка — погибли.

Юлия Минеева