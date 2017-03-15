Новая газета

Задержанный редактор агентства Regnum попросил Путина о политическом убежище в России

Общество

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Задержанный в Москве шеф-редактор аналитической редакции информагентства Regnum Юрий Баранчик подал ходатайство о получении политического убежища в России на имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на заявление адвоката Баранчика.

Баранчик имеет гражданство Белоруссии и был задержан по запросу белорусских властей. Защита журналиста отмечает, что его преследование является политически мотивированным и связано с его профессиональной деятельностью. По словам адвоката, вместе с решением о возможности экстрадиции Баранчика в Белоруссию правоохранительные органы также будут должны «разрешить вопрос по существу данного ходатайства». 

Напомним, о задержании Юрия Баранчика стало известно ранее в среду. Он был задержан в рамках операции «Розыск» в Москве и доставлен в ОВД Дорогомилово. Расследование против Баранчика ведется по ст. 130 Уголовного кодекса Белоруссии «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни», по которой ему грозит до 12 лет заключения.

Юлия Минеева

Теги:
журналисты, белоруссия, москва, задержания

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