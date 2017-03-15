Задержанный в Москве шеф-редактор аналитической редакции информагентства Regnum Юрий Баранчик подал ходатайство о получении политического убежища в России на имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на заявление адвоката Баранчика.

Баранчик имеет гражданство Белоруссии и был задержан по запросу белорусских властей. Защита журналиста отмечает, что его преследование является политически мотивированным и связано с его профессиональной деятельностью. По словам адвоката, вместе с решением о возможности экстрадиции Баранчика в Белоруссию правоохранительные органы также будут должны «разрешить вопрос по существу данного ходатайства».

Напомним, о задержании Юрия Баранчика стало известно ранее в среду. Он был задержан в рамках операции «Розыск» в Москве и доставлен в ОВД Дорогомилово. Расследование против Баранчика ведется по ст. 130 Уголовного кодекса Белоруссии «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни», по которой ему грозит до 12 лет заключения.

Юлия Минеева