Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение о повышении базовой ставки до 0,75-1%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В феврале Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 0,5-0,75 процента, а ранее подняла ее c уровня 0,25-0,5%. До этого регулятор повышал ее только три раза: в июне 2006 года, в декабре 2015 года и в декабре 2016 года. При этом с конца 2008 года ставка находилась на рекордном минимуме 0–0,25%.

Повышение базовой ставки может привести к росту курса доллара и замедлению инфляции в США, что отразится на других валютах.

Накануне глава фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин анонсировал ослабление валюты стран развивающихся рынков с 15 марта из-за предстоящего повышения базовой ставки.

В конце января Кудрин спрогнозировал снижение и дальнейшую стабилизацию курса рубля. Такой прогноз Кудрин сделал в связи с заявлением Минфина о том, что с февраля ведомство начнет покупать и продавать иностранную валюту на внутреннем рынке с привлечением Центробанка. По мнению Кудрина, это приведет сначала к ослаблению курса рубля, а затем к его стабилизации.

Юлия Минеева