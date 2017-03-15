В нескольких городах Белоруссии прошли марши против введения «налога на тунеядство», после которых были задержаны несколько десятков человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, в Минске задержали около 35 человек, при этом отмечается, что некоторых участников акции задерживали люди в штатском. Кроме того, нескольких человек задержали в Гродно и Могилеве.

Помимо требования отменить «налог на тунеядство», участники акции также выступали с лозунгами за отставку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Официальных данных о задержанных после протестных акций пока нет.

«Налог на тунеядство» или сбор на финансирование социальных расходов был введен в апреле 2015 года. Согласно указу, каждый гражданин Белоруссии, не имевший официального места работы более полугода, обязан уплатить налог размером более 200 долларов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил не взыскивать налог в течение 2017 года. Белорусский лидер подчеркивает, что решение о налогообложении «тунеядцев» не является экономическим.

«Это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно — заставить работать тех, кто должен и кто может. Это — главное», — заявил Лукашенко.

Президент страны поручил к 1 апреля создать списки тех, кто по декрету будет обложен налогом.

Юлия Минеева