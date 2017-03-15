Президент Украины Петр Порошенко назвал условия возобновления грузового транспортного сообщения через линию разграничения на востоке страны, передает Интерфакс.

Глава государства заявил, что запрет будет снят, если предприятия на неконтролируемых территориях Донбасса будут возвращены украинским владельцам и будет соблюдаться режим прекращения огня.

«Мы говорим: верните предприятия украинским владельцам, независимо от того, государственная это форма собственности или нет. Ведь и государственную форму собственности захватили. Обеспечьте первый и второй пункт Минских соглашений — прекращение огня и отвод тяжелой техники и артиллерии, и мы снимаем ограничительные меры по перемещению грузов через линию столкновения», — сказал Порошенко.

Он также поручил министерству финансов просчитать убытки от блокады Донбасса.

О приостановке транспортного сообщения с Донбассом накануне сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Как ранее отмечал Порошенко, исключением должны стать гуманитарные грузы украинских, международных организаций — ООН, Красного Креста и других — лекарств, товаров первой необходимости.

Напомним, в конце февраля в ДНР создали комиссию по национализации предприятий. Ранее самопровозглашенные республики заявляли о вводе внешнего управления на всех работающих на территории «республик» украинских предприятиях. После чего «парламент» ДНР обязал юридические и физические лица, не являющиеся резидентами, зарегистрироваться в республике до 1 марта. В случае невыполнения требования о заключении договоров с налоговыми агентами на предприятиях будут введены внешние администрации.

Юлия Минеева