Судья в американском штате Гавайи Деррик Уотсон заблокировал новый иммиграционный указ президента США Дональда Трампа за несколько часов до вступления документа в силу. Таким образом, действие указа приостановлено на всей территории страны, передает CNN, а также Associated Press и Reuters.

В постановлении суда на 43 страницах поясняется, что доказательства о пользе указаза для безопасности США являются сомнительными.

«Для меня очевидна нелогичность заявлений правительства. Идея о том, что можно показать враждебность по отношению к любой группе людей лишь с помощью атаки на них на всех сразу, в корне ошибочна. Также ошибочно считать, будто бы нельзя установить, что указ нацелен на ислам, лишь потому, что действие указа распространяется на граждан из шести стран», — отметил судья. Он напомнил, что от 90,7% до 99,8% населения в упомянутых странах — это мусульмане.

Кроме этого отмечается, что в случае вступления в силу указа Трампа снизится поток студентов и туристов в Гавайи, а, значит, штат пострадает в финансовом плане.

Сам Трамп назвал решение судьи штата Гавайи «беспрецедентным превышением судебных полномочий» и добавил, что новый указ является «смягченной версией» первого распоряжения, которое было заблокировано другим судом ранее. Он отметил, что администрация в случае необходимости обратится в Верховный суд США для отмены этого решения.

В свою очередь Министерство юстиции США заявило, что «категорически не согласно» с решением суда в штате Гавайи, «которое является ущербным, как в обосновании, так и в объеме», сообщает The Guardian.

«Указ президента прямо подпадает под его законную власть в стремлении защитить безопасность нашей страны, и министерство будет продолжать защищать этот указ в судах», — говорится в заявлении.

Напомним, 9 марта власти Гавайи подали иск в суд, чтобы добиться отмены нового иммиграционного указа Трампа. Накануне президент США подписал новую версию иммиграционного указа. В списке оказалось шесть мусульманских стран (в прежней версии был также Ирак), гражданам которых приостанавливается въезд в США. Действие указа не распространяется на тех, у кого уже есть действующие американские визы или виды на жительство.

Первый иммиграционный указ Трамп подписал 27 января. Запрет был приостановлен федеральным судом, администрация Белого дома попыталась оспорить запрет в апелляционном суде, однако получила отказ.