Литературного критика Александра Гаврилов 15 марта допросили в Следственном комитете России. Допрос продолжался пять часов.

«Спасибо всем, кто волновался. Беседовали пять часов, разошлись пока что без потерь», — написал он в фейсбуке. О чем именно говорили на допросе, Гаврилов не сообщил.

10 марта дома у Александра Гаврилова прошел обыск по делу Александрины Маркво, жены соратника Алексея Навального Владимира Ашуркова. После этого на сайте «Открытая Россия» вышло его интервью, в котором он рассказал, что после обыска ему вручили повестку на допрос 15 марта. Кроме этого, он сообщил, что несколько месяцев назад его уже допрошивали по этому делу — как свидетеля.

Маркво побвиняется в мошенничестве в крупном и особо крупном размере (ч.3,4 ст.159 УК РФ). По данным следствия, компания Маркво «Бюро17» присвоила деньги, полученные от московских властей за четыре года (с 2010 по 2014) на проведение образовательных мероприятий в парках столицы, в том числе фестиваля «Книги в парках». В 2012 году Гаврилов оказывал консультационную и организационную поддержку этому проекту.

В марте 2015 года Маркво заочно арестовали. Вместе с мужем она получила убежище в Великобритании. В марте того же года МИД России объявил ее в международный розыск.

По данным РБК, СК начал активнее расследовать дело Маркво после того, как ФБК опубликовал расследование о «тайной империи» Дмитрия Медведева.